Euro de cross-country - Mieke Gorissen, blessée au pied, n'ira pas à Turin

(Belga) Mieke Gorissen doit déclarer forfait pour l'Euro de cross-country de Turin, qui se tiendra dimanche, en raison d'une blessure au pied. Son entraîneur, Christophe Roosen, l'a confirmé à Belga mercredi.

"C'est une petite blessure au pied, mais sur base des radios, son médecin sportif et moi-même avons décidé que le repos était nécessaire pour éviter une aggravation", a expliqué Roosen. Gorissen, olympienne sur le marathon, est la championne de Belgique en titre du cross-country et a terminé deuxième de la course de sélection à Roulers, derrière Lisa Rooms. Les Belges visaient surtout le classement par nations dans la course féminine, mais l'équipe est fortement affaiblie par le retrait de Gorissen. Il reste Lisa Rooms, Eline Dalemans et Hanne Verbruggen. La décision de Belgian Athletics de faire appel, ou non, à une remplaçante n'est pas encore connue. (Belga)