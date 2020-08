Euro de dressage jeunes cavaliers - Amber Van den Steen dans le top 10

(Belga) En selle sur Fame, Amber Van den Steen a terminé à la dixième place de l'Euro de dressage pour jeunes cavaliers vendredi à Pilisjaszfalu, en Hongrie. En finale elle a obtenu un score de 73,675%.

Après avoir été le meilleur duo du Grand Prix, Van den Steen et Fame ont gardé sans effort ce statut en finale. Avec 73,675 %, ils ont fait plus d'un pour cent de mieux que Laura Luyten et J2L Lamborghini (72,520 %) et Suraya Hendrikx et Dear Friend (72, 155 %), qui ont terminé quinzièmes et seizièmes sur dix-huit finalistes. La Néerlandaise Daphne Van Peperstraten a remporté le titre européen avec Cupidon. Avec un score de 80,690 %, elle a surclassé l'Allemande Lia Welschof (First Classe/79,230 %) et sa compatriote Marten Luiten (Fynona/77,610%). (Belga)