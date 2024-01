Euro de hand: Andy Schmid, l'adieu à la garde suisse

"C'est aussi un vieux", sourit +Gino+ Gille, 47 ans, à propos de son futur homologue à la tête de la "Nati" à partir de 2024.

"On en a un aussi chez nous, à peu près du même âge, et qui court encore très bien", glisse-t-il en référence à Nikola Karabatic, 40 ans en avril. "Schmid a aussi une sacrée science du jeu et, malgré son âge, il est encore très vif. Il est attiré par le but ou par les passes décisives, doté d'une grande vista au poste de demi-centre ou d'arrière-gauche. C'est vraiment un poison permanent." Capable de plus que ses deux buts (en 8 tirs) mercredi, quand un autre Andy, le gardien allemand Andreas Wolff, l'avait écoeuré lors du lourd revers contre l'Allemagne (27-14).

- Desbonnet en garde un mauvais souvenir -