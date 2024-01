Euro de hand: avertissement sans frais pour les Bleus contre la Suisse

Il faudra aux Bleus montrer plus mardi: sans doute avec un tour de clef dans le verrou défensif et un ajustement de la mire en attaque.

"Contre l'Allemagne, l'envie sera la même, je pense: gagner le match et essayer de rejoindre le tour principal avec deux points. On a encore notre destin entre les mains. Maintenant, c'est vrai que c'est une vraie alerte", reconnaît le pivot Ludovic Fabregas (6 buts).

- "En dessous des standards en attaque" -

"On a été en dessous de nos standards en marquant aussi peu, observe le pivot Ludovic Fabregas. Ca ne nous est pas arrivé depuis bien longtemps." En effet, presque un an jour pour jour et une courte victoire contre la Pologne (26-24) au Mondial-2023.

La "Nati" a même eu la balle de match, stoppée par le gardien français Samir Bellahcene sur la sirène après un penalty envoyé sur le poteau par Melvyn Richardson à 63 secondes du terme.