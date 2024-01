Euro de hand: de l'or pour les Bleus dix ans après

"On gagne cet Euro, une compétition qu'on n'avait pas gagnée depuis dix ans, a savouré Ludovic Fabregas au micro de BeIN Sports. C'est magique (...) On est souvent derrière mais jamais trop décrochés. On a su tenir, on a su faire preuve de mental. L'équipe a su tenir, et aller en prolongation. (...) On a assumé nos responsabilités. C'est une victoire d'équipe"

Il restait trente secondes avant la fin temps réglementaire quand Ludovic Fabregas s’est retourné pour fouetter les filets et porter les siens un peu plus loin dans cette finale mal embarquée.

Un autre de ses coups de poignet a envoyé la bande de Nikola Karabatic au contact (29-29) à la mi-temps de la prolongation avec la possession à venir.