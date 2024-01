Euro de hand: Guillaume Gille, Wilhelm l'Allemand

Avec plus de quatre cents matches sous les couleurs du club de la ville hanséatique, qu'il a rejoint dès la fondation du projet en 2002, "Gino" Gille a laissé son empreinte en Allemagne.

"Je m'emmêle un peu en me retrouvant dans un contexte où il faut mélanger les langues", dit en souriant le technicien de 47 ans avant le match France-Allemagne mardi soir.

Des quatre membres honoraires du club de Hambourg, deux sont des Gille. "On peut s'enorgueillir de ça", affirme Bertrand Gille, son frère, resté lui aussi une décennie là-bas. "C'est une partie de notre vie."

"A l'époque, il m'arrivait fréquemment de rêver en allemand. C'est moins vrai parce que je parle le plus souvent français. Mais avec un peu d'élan, ça revient vite."

- "Beaucoup de traces" -

"On ne passe pas dix ans dans un endroit et autour de gens, sans que ça vous laisse vierge, c'est une évidence, tout ça l'a construit en tant que sportif et en tant qu'homme", décrit Bertrand Gille.