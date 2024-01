Euro de hand: Hugo Descat reprend son envol à l'aile

"Il y a un tournoi par an. Il suffit que tu sois blessé un mois à ce moment-là et ta présence au tournoi saute. C'est long quand on en loupe un et ce fut le cas pour moi", livre vendredi le joueur de Veszprem, 207 buts en 47 sélections.

"Mais le poste d'ailier est un peu dépendant des arrières, donc, ce n'est pas non plus le poste le plus important de l'équipe", relativise Hugo Descat, 31 ans, à propos du poids de son absence l'an passé.

Meilleur marqueur français aux JO de Tokyo (32/37, 86%) comme à l'Euro-2022 (44/58, 75,9%), sa présence apporte une arme supplémentaire et pas la plus émoussée, au sélectionneur Guillaume Gille.

- Complémentarité avec Nahi -

Ses courses et les services de Rémi Desbonnet ont fait merveille. "Lui, il adore marquer des buts et moi, faire des passes, sourit ce dernier, alors forcément ça fait un peu d'affinité."

Leur passé commun aussi. "Avec Hugo, on a fait notre premier stage national ensemble, quand on avait 12 ou 13 ans, raconte-t-il. Il était venu à l'époque passer un ou deux étés à la maison quand on avait autour de 14 ans, donc on peut dire qu'on se connaît pas mal."

Son coéquipier et néanmoins concurrent à l'aile gauche, Dylan Nahi, n'a pas de mots moins flatteurs: "Il reste sur sa lancée habituelle. C'est Hugo. Comme d'hab", loue l'ancien Parisien.

"Nos différences nous valent bien. Moi, je suis un peu plus grand et je défends au poste 2. Hugo, c'est un ailier très efficace au penalty, en contre-attaque comme au poste (en coin en attaque placée). On se complète bien", résume le joueur de Kielce, qui n'a pas dépareillé de Descat contre la Macédoine du Nord (6/6).

"Il est nécessaire d'avoir des ailiers finisseurs, qui mettent au fond et nous apportent pas mal de buts, notamment sur la transition. Hugo comme Dylan, nous ont montré sur le premier match tout leur talent et toute leur efficacité. Ce sont des voyants au vert et des éléments rassurants pour la suite du tournoi."