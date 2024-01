Euro de hand: les Bleus en habitués dans le dernier carré

S'ils conservent la tête de leur groupe à l'issue de cette rencontre, les Bleus affronteront la Suède, tenante du titre, vendredi pour une place en finale, dix ans après leur dernier sacre européen. Dans le peu probable - mais néanmoins possible - cas contraire, ils croiseraient les champions du monde danois dès les demi-finales, dans un remake de la finale mondiale de l'an passé.

"On va retrouver un grand nombre de visages connus rencontrés dans les dernières compétitions, on sait qu'on va jouer du nordique", sourit Guillaume Gille. "On ne souhaite pas seulement atteindre le dernier carré mais sortir vainqueur de ce dernier week-end."

En attendant, voilà l'équipe de France pour la cinquième fois consécutive dans le dernier carré d'un grand tournoi. Elle a toujours atteint au moins les demies depuis le naufrage de Trondheim, au premier tour de l'Euro-2020, qui avait coûté son poste de sélectionneur à Didier Dinart, remplacé par "Gino" Gille.