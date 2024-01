Euro de hand: les Bleus en habitués dans le dernier carré

Cela devient une habitude: les handballeurs français ont scellé leur place en demi-finale de l'Euro en s'imposant face à l'Autriche (33-28) lundi à Cologne et disputeront vendredi à la Suède, tenante du titre, une place en finale.

Un ultime match du tour principal, sans enjeu pour eux, les attend entretemps mercredi (18h00) face à la Hongrie. Même si, plus personne ne peut les déloger de la première place de leur groupe I depuis la victoire de l'Allemagne face à ces mêmes Hongrois (35-28) mercredi soir.

"On va retrouver un grand nombre de visages connus rencontrés dans les dernières compétitions, on sait qu'on va jouer du nordique", sourit Guillaume Gille. Une référence aux deux dernières demi-finales, de l'Euro-2022 et du Mondial-2023, déjà disputées face aux Suédois, autant qu'une éventuelle finale face au Danemark, remake du dernier Mondial ou des JO de Tokyo.

"On ne souhaite pas seulement atteindre le dernier carré mais sortir vainqueur de ce dernier week-end", plante le sélectionneur.