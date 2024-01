Euro de hand: les Bleus face à l'Allemagne pour basculer du bon côté

"Ce match nul donne un petit arrière goût désagréable", livre Nikola Karabatic à propos de sa 350e apparition en bleu. "Si on n'est pas assez fort mentalement et qu'on ne se projette pas sur le match suivant, ça peut saper un peu notre confiance."

Celle-ci n'est pas entamée, même si les champions olympiques et vice-champions du monde se sont montrés peu tranchants en transition comme brouillons au tir.

"Il y a beaucoup de moments où on s'est un peu arrêté de courir alors que c'est notre notre marque de fabrique", observe Guillaume Gille.

"On sait que les débuts de compétition peuvent être compliqués et que ça n'augure rien de la suite, rappelle Nikola Karabatic. On a conscience de ça aussi. On ne se juge pas sur les cartons qu'on met ou non."