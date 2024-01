Euro de hand: les Bleus se rassurent en dominant l'Allemagne (33-30)

Mise au point faite: les handballeurs français ont retrouvé leurs standards de champions olympiques et vice-champions du monde en dominant l'Allemagne (33-30) devant son public et dans son Euro mardi à Berlin.

Nikola Karabatic (4 buts et 2 passes), aperçu guère plus de six minutes sur le terrain dimanche, a rappelé pourquoi Guillaume Gille continuait de lui accorder sa confiance, lui élu homme du match à bientôt quarante ans. Et l'autre arrière gauche de la rotation, Elohim Prandi, son coéquipier au Paris Saint-Germain dit "le bison", n'a pas dépareillé (4 buts) en alternant tirs surpuissants et une roucoulette qui a plié le match (32-29).

S'il ne s'agissait pas encore d'un match couperet, il était de ceux qui comptent avec deux précieux points à engranger en vue du tour principal.

Le tirage a épargné les Bleus qui croiseront dans l'ordre la Croatie, l'Islande, l'Autriche et la Hongrie. Tandis que les poids lourds du hand européen se concentrent dans l'autre groupe: que ce soit les champions du monde danois, les tenants du titre suédois ou bien les Norvégiens.