Euro de hand: quatre tours de contrôle guident les Bleus

Quand Ludovic Fabregas a écopé de sa troisième exclusion temporaire et donc d'une définitive contre la Croatie, le soulagement du côté des Balkans, n'a pas duré longtemps. Nicolas Tournat, peu utilisé jusque-là, a matraqué les cages croates. Son bilan: quatre buts dont deux dans les 87 dernières secondes pour sceller le succès.

En Allemagne les tours de télévision poussent comme des champignons, dans le handball français un autre type de tour prolifère: les pivots. Entre Ludovic Fabregas, Luka Karabatic, Karl Konan et Nicolas Tournat, le secteur intérieur des Bleus devrait encore saturer l'Islande samedi (15h30) à l'Euro.

Quand un pivot titulaire dans un club comme Kielce, prétendant au sacre en Ligue des champions, doit se contenter de jouer le "supersub", cela dit quelque chose du volume français à ce poste.

"De ma mémoire de joueur, j'ai rarement vu autant de densité à ce poste-là", concède le sélectionneur français Guillaume Gille.

Avec 31 minutes de jeu depuis le début de la compétition (pour 8 buts sur 9 tirs), il doit se contenter de plus d'une heure et demie de moins sur le terrain que Ludovic Fabregas (16/17) et Luka Karabatic (2/4), au rôle davantage défensif.