Euro de Hockey Juniors - Les Young Red Panthers battent l'Espagne 1-0 et filent en demi-finales

Les jeunes Belges se sont en effet imposées 1-0 devant l'Espagne, tenante du titre, dans leur 3e et dernier match de la phase de poules. Après avoir déjà partagé l'enjeu 1-1 avec les Pays-Bas dimanche, et avoir balayé le Pays de Galles 10-0 lundi, les joueuses de Darran Bisley, invaincues, joueront pour une place en finale vendredi contre l'Angleterre, 2e de la poule B. Grâce à ce résultat, elles sont de plus qualifiées pour la Coupe du monde juniors qui aura lieu au Chili à la fin de l'année 2023. Pouvant se contenter d'un nul contre les Espagnoles pour rejoindre les demies, les Young Red Panthers ont pourtant tout fait pour gagner, mais sans parvenir à concrétiser leurs nombreuses occasions. Elles ont dû attendre la 58e minute, alors que les Espagnoles sortaient leur gardienne pour tenter de se qualifier, pour inscrire le seul but de la partie, via Astrid Bonami. L'autre match du groupe A s'est terminé sur une victoire 11-0 des Pays-Bas sur le Pays de Galles. Au classement après le 1er tour, la Belgique termine 1ère avec 7 points, devant les Pays-Bas (5), alors que l'Espagne (4) et les Galloises (0) sont versées dans la poule C pour le maintien. Le duel pour une place en finale de la Belgique est programmé vendredi à 12h15 contre l'Angleterre, alors que l'autre demi-finale mettre aux prises l'Allemagne, victorieuse du groupe B, aux Pays-Bas, dès 10h00. (Belga)