Euro de natation: Olivier en argent dans le 10 km en eau libre, Fontaine 3e

Les Français Marc-Antoine Olivier (g) et Logan Fontaine, respectivement médaille d'argent et de bronze du 10 km en eau libre, aux Championnats d'Europe, le 21 août 2022 à Ostie en ItalieVincenzo PINTO

Le Français Marc-Antoine Olivier a remporté la médaille d'argent dans le 10 km en eau libre aux Championnats d'Europe dimanche, à Ostie, dans la banlieue de Rome, où Logan Fontaine a pris le bronze à l'issue d'une course gagnée par l'Italien Domenico Acerenza.

Quelques minutes plus tard, l'Allemande Leonie Beck a été sacrée dans la course féminine, devant l'Italienne Ginevra Taddeucci et la Portugaise Angélica André. Les Françaises Madelon Catteau (8e) et Aurélie Muller (9e) n'ont touché la plaque d'arrivée qu'une minute plus tard.

Pour Marc-Antoine Olivier, il s'agit de la deuxième médaille après le bronze glané la veille dans le 5 km en eau libre, seulement une demi-seconde devant... Logan Fontaine, plus heureux dimanche.

"Un grand sourire mais quand même une petite rancoeur", a réagi au micro de France Télévisions le Français, qui était en tête dans le dernier kilomètre devant Olivier et Acerenza.

Fontaine était parvenu à ramener un groupe de poursuivants sur le Hongrois David Betlehem, qui a pris la tête de la course très tôt, creusant un écart avec les autres nageurs au bout d'une dizaine de minutes, avant de faire cavalier seul pendant plus d'une heure trente.

"Le maître mot a été de ne pas paniquer, de ne pas dépenser de l'énergie inutilement", a expliqué Fontaine.

- "Beaucoup de vagues" -

"Je grimpe d'une marche, mais j'aurais bien voulu le titre aujourd'hui, mais Acerenza était vraiment très fort, a déclaré Marc-Antoine Olivier après la course, au micro de France Télévisions. En mer, il y avait beaucoup de vagues, de stratégie. Ça fait plaisir de faire des courses comme ça."

La course féminine fut encore plus serrée, puisque quatre nageuses se tenaient en quelques mètres à l'arrivée, en témoigne les deux centièmes qui ont séparé Angélica André, troisième, de la Néerlandaise Sharon van Rouwendaal, titrée la veille dans le 5 km, mais qui a échoué au pied du podium dimanche.

En tête à la mi-course, la double championne du monde de la discipline (2015 et 2017) Aurélie Muller a craqué, terminant en neuvième position et s'est dit "très déçue".

"C'était une course très très dure. La première partie de course, je me sentais plutôt bien et le vent s'est levé, or les vagues, je n'aime pas trop"

Il y avait tout de même moins de houle que la veille, où les courses féminine et masculine du 25 km en eau libre ont été arrêtées puis annulées après plus de 3h30 de course, créant un imbroglio. Les nageurs n'avaient pas été prévenus en même temps, certains se précipitant pour toucher la plaque d'arrivée après un dernier tour, comme il est coutume de le faire lorsqu'une course est écourtée, d'autres s'arrêtant complètement.