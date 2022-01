Euro de patinage - Mathias Vosté 15e du 1.000m, triplé néerlandais

(Belga) Mathias Vosté s'est classé 15e du 1.000m vendredi, lors de la première journée de l'Euro de patinage de vitesse, à Heerenveen, aux Pays-Bas. Le titre est revenu au Néerlandais Thomas Krol.

Krol s'est imposé en 1:07.77. Il a devancé de 9/100e son compatriote Kjeld Nuis. Le champion du monde Kai Verbij (1:07.94) a assuré un podium entièrement néerlandais. Vosté a, lui, signé un chrono de 1:09.69. Le tenant du titre, le Russe Pavel Kulizhnikov, n'est pas présent à Heerenveen. La Néerlandaise Irene Schouten a dominé le 3.000m féminin (3:56.62) devant sa compatriote Antoinette de Jong (3:59.79) et l'Italienne Francesca Lollobrigida (4:00.61). Les Néerlandais ont également remporté le titre de la poursuite par équipes messieurs, avec un trio formé par Sven Kramer, Marcel Bosker et Patrick Roest (3:37.97). La Norvège (3:38.92) et l'Italie (3:43.41) ont complété le podium. Le sprint par équipes dames a été remporté par la Pologne, composée d'Andzelika Wojcik, Kaja Ziomek et Karolina Bosiek (1:27.26), devant le Bélarus (1:31.18) et la Norvège (1:31.43). Les Néerlandaises ont déclaré forfait au dernier moment car deux patineuses ont ressenti des douleurs musculaires, tandis que les tenantes du titre russes n'ont pas pris part à la course. La délégation russe se trouve en quarantaine après une série de cas positifs. A Heerenveen, Vosté disputera encore le 1.500m. Deux autres Belges disputent ces Championnats d'Europe, Bart Swings et Sandrine Tas. Tous les trois effectuent à Heerenveen un dernier test avant les Jeux Olympiques de Pékin. (Belga)