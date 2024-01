Euro de patinage: premier titre pour la Belge Hendrickx, Lorine Schild 5e

"Je crois que c'était l'une des compétitions où j'ai pris le plus de plaisir", a apprécié Hendrickx, portée par les musiques de Madonna et de Beyoncé. "Normalement c'est seulement après les sauts que je commence à m'amuser, mais après la combinaison triple-triple, je me suis sentie vraiment détendue."

Seule Française engagée, Lorine Schild s'est offert une prometteuse cinquième place pour son premier Euro avec 183,36 points.

A 17 ans, la récente championne de France a livré une prestation tout en douceur sur London Grammar, un programme chorégraphié par la championne olympique de danse sur glace Gabriella Papadakis.

"Je suis très heureuse parce que j'ai non seulement atteint le top 10 mais j'ai même fait mieux que ça", a souri la Française.

"Je pense que certaines dynamiques n'étaient pas là au début mais j'ai su me reprendre et bien patiner après cela. Il y a eu quelques petites erreurs mais je suis très satisfaite", a-t-elle poursuivi. "Pour une première participation, c'est vraiment bien. Je vais prendre autant d'expérience que possible et je vais continuer."

.dif/hpa