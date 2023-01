Euro de shorttrack - La Belgique en argent dans le relais mixte et 5e chez les messieurs

(Belga) Forte des quatre médailles décrochées par Hanne et Stijn Desmet (l'or sur 1.000m et l'argent sur 1.500m pour chacun), la Belgique a ajouté une nouvelle breloque à son palmarès des championnats d'Europe de shorttrack à Gdansk, dimanche en Pologne.

Le relais mixte a en effet pris la 2e place en finale à la Hala Olivia. Tineke den Dulk et Ward Petre sont venus épauler Hanne et Stijn Desmet pour terminer dans le sillage des Pays-Bas victorieux alors que l'Italie prenait la 3e place. Ce quatuor avait remporté sa série en demi-finales alors qu'Hanne et Stijn Desmet, accompagnés de Alexandra Danneel et Adriaan Dewagtere, avaient franchi le cap des quarts de finale samedi. Hanne et Stijn Desmet ajoutent ainsi une médaille à leur collection. Plus tôt dans la journée, la Belgique a pris la 5e place du relais chez les messieurs. Stijn Desmet, Ward Pétré, Warre Van Damme et Rino Vanhooren ont remporté la finale B devant, dans l'ordre, la Hongrie, la Grande-Bretagne et l'Ukraine. Les Belges n'avaient pu se qualifier samedi pour la finale A qui a vu les Pays-Bas l'emporter (comme dans le relais féminin) devant l'Italie et la Pologne, sur le podium, et la France, 4e. En 2021 lors du dernier Euro, la Belgique avait aussi pris la 5e place. L'édition 2022 prévue à Dresde en Allemagne avait été annulée.