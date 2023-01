Euro de shorttrack - La Belgique en finale B dans le relais messieurs

(Belga) La Belgique n'a pu se qualifier pour la finale A dans le relais messieurs (5.000m) des championnats d'Europe de shorttrack, samedi à Gdansk en Pologne.

Stijn Desmet, Adriaan Dewagtere, Ward Pétré et Rino Vanhooren devront se contenter de la finale B après avoir pris la 3e place de leur série en demi-finales. Les deux premiers étant qualifié pour une finale A à quatre: Italie, France, Pays-Bas et Pologne. La Belgique sera dimanche face à la Hongrie, la Grande-Bretagne et l'Ukraine pour les places 5 à 8. (Belga)