Euro de shorttrack - Les longues jambes de Jens van 't Wout privent Stijn Desmet d'un premier titre

(Belga) "J'ai presque cru que j'avais gagné", a déclaré Stijn Desmet après la finale A du 1500 mètres des championnats d'Europe de short track, samedi à Gdansk, en Pologne. "Mais je sais de quoi Jens van 't Wout est capable. Comment il peut conclure à l'entraînement". Jens van 't Wout a devancé Desmet sur la ligne.

Les longues jambes de Van't Wout ont été décisives. "J'espérais qu'il ne réussirait pas aujourd'hui. À l'entraînement, nous nous battons tout le temps. Il a tendu sa jambe avant un peu plus vers l'avant." Desmet a accusé un peu le coup après sa défaite, mais il était néanmoins satisfait de sa première médaille aux Championnats d'Europe. "C'était une belle course de toute façon", a-t-il déclaré. Desmet n'a pas manqué de complimenter le gagnant. "Il patine avec une telle efficacité. Cela ne semble pas lui coûter d'effort. Quand je patine, tout bouge. Il se déplace sur la glace comme un ange." Quelques instants auparavant, sa sœur Hanne avait obtenu le même résultat sur la même distance. Pour elle aussi, la différence avec la gagnante et partenaire d'entraînement la Néerlandaise Suzanne Schulting fut minime. Hanne Desmet avait des sentiments mitigés. "D'un côté, je suis heureuse de cette première médaille, mais j'aurais peut-être pu en avoir encore plus", a-t-elle déclaré. Le frère et la sœur Desmet ont montré qu'ils étaient en pleine forme. "À Heerenveen (où ils vivent en hiver, NDLR), nous nous rendons mutuellement meilleurs", a déclaré Stijn. Depuis des années, les Desmet s'entraînent avec l'élite néerlandaise. "Pour suivre le rythme, il faut patiner plus vite et plus intelligemment. C'est donc ce que nous faisons." (Belga)