Euro de tennis de table: énorme exploit d'Adrien Rassenfosse qui renverse un adversaire nettement mieux classé, le Belge file en 16e de finale

Le jeune pongiste de 19 ans s’est défait d’une pointure de la compétition, en sept sets. Cédric Nuytinck rejoint également le tour suivant.

Ce mercredi soir, Adrien Rassenfosse (19 ans, 135e joueur mondial) s’est brillamment imposé en sept manches face à Simon Gauzy (ITTF 27) en 1/32e de finale du championnat d’Europe de tennis de table, à Munich.

Mené 3 manches à 2, le huitième pongiste du globe dans la catégorie U19 est parvenu à inverser la tendance dans une rencontre longue de près d’une heure pour finalement l'emporter 4-3. Il s’agit d’un véritable exploit du Verviétois, tant la marche semblait difficile à surmonter.

Simon Gauzy, c’est une véritable pointure du tennis de table mondial : triple champion de France, finaliste du championnat d’Europe en 2016, demi-finaliste de la Coupe du Monde l’année suivante, après laquelle il obtient son meilleur classement à l’ITTF : 8e.

Ressorti vainqueur de ses deux rencontres de poules face à Tal Israeli (ITTF 275) et Tilen Cvetko (ITTF 491), notre compatriote confirme son excellente forme et signe probablement le plus bel exploit de sa jeune carrière.

Martin Allegro (ITTF 86), Cédric Nuytinck (ITTF 90) et Florent Lambiet (ITTF 242) ont également pris part à ces 1/32e de finale après s’être extirpés de leur poule respective. Cédric Nuytinck s’est imposé 4-1 face à l’Autrichien Robert Gardos (ITTF 39), tandis que Florent Lambiet et Martin Allegro ont été défaits par les deux étoiles montantes du tennis de table français, Alexis (ITTF 30, 19 ans) et Félix Lebrun (ITTF 70, 15 ans).

Nos deux compatriotes encore en lice dans cette compétition disputeront leur 1/16e de finale ce vendredi matin. Cédric Nuytinck sera opposé au Français Alexis Lebrun, tombeur de Martin Allegro au tour précédent, tandis qu’Adrien Rassenfosse affrontera le Croate Tomislav Pucar (ITTF 47).