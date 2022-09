Euro de tennis de table U21 - Nicolas Degros éliminé en quarts de finale du double

(Belga) Eliminé déjà en simple, Nicolas Degros a été sorti en quarts de finale du double à l'Euro de tennis de table pour les moins de 21 ans, vendredi à Cluj Napoca en Roumanie.

Associé au Finlandais Alex Naumi, Nicolas Degros a passé deux tours avant d'être battu en trois sets (11-9, 11-6, 11-4) par l'Autrichien Maciej Kolodziejczyk et le Moldave Vladislav Ursu. Julie Van Hauwaert et Sara Devos, associées, ont été éliminées aussi, en 8es de finale du double dames. Seule Belge à avoir passé la première phase de poule en simple, Julie Van Hauwaert a été éliminée lors de la seconde, s'inclinant dans les trois rencontres de son groupe. En double mixte, associée au Suisse Mauro Scharrer, Sara Devos a été sortie au premier tour (32es de finale) du double mixte. Faisant la paire avec la Bulgare Tsvetelina Georgieva, Nicolas Degros a subi le même sort, de même que Julie Van Hauwaert, associée à la Néerlandaise Kas Van Oost. Il n'y a plus de Belges en lice.