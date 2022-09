Euro de triathlon - Pamphiel Pareyn 12e de l'Euro de triathlon de longue distance à Almere

(Belga) Pamphiel Pareyn a pris la 12e place du championnat d'Europe open de triathlon longue distance, comptant pour le circuit Challenge Family, samedi à Almere aux Pays-Bas. Le seul triathlète belge engagé chez les professionnels a bouclé les distances de 3,8 km de natation, les 180 km à vélo et les 42,195 km à pied en 8h21:30.

La victoire est revenue au Britannique Kieran Lindars, s'emparant du titre ETU devant le Néerlandais Nick Heldoorn (8h00:38). L'Américain Andrew Starykowicz a fini 3e de la course open 1 minute plus tard, tandis que le Norvégien Kristian Grue est monté sur la 3e marche du podium européen (8h02:25). Pareyn, tout auréolé de son 1er podium professionnel mi-juillet sur l'Ironman de Lake Placid, a fait la course en tête après la natation, emmenant avec lui un groupe de leaders. Le classement s'est ensuite décanté en fin de parcours vélo. Si Starykowicz a déposé sa machine avec une courte avance sur le Néerlandais Lilan Brons, c'est finalement Lindars, auteur d'un marathon en 2h42:54 qui a signé le meilleur retour. Pareyn, 4e après le vélo, dans le même temps que Lindars, a ensuite payé ses efforts en course à pied perdant 7 positions pour finir 12e, soit à une place du top 10 européen. En groupes d'âge, le Chastrois Bruno Slegers a réussi à décrocher le titre continental dans la catégorie 20-24 ans, en bouclant son parcours en 9h10:15. Chez les dames, l'Allemagne a signé un doublé avec le succès de Katharina Wolff en 9h10:10, devant Lina-Kristin Schink (9h15:57), la Suédoise Jenny Nae (9h21:04) complétant le podium féminin. (Belga)