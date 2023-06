Euro féminin de basket: Gruda et Vukosavljevic, retour d'expérience

Absentes du Mondial-2022, la pivot Sandrine Gruda et l'ailière Valériane Vukosavljevic retrouvent l'équipe de France de basket en compétition lors de l'Euro qui commence jeudi, avec pour mission d'apporter leurs qualités et leur vécu à un groupe plutôt jeune.

Avec elles, elles doivent enfin décrocher un troisième titre de championnes d'Europe (2001 et 2009) après cinq défaites consécutives en finales, dont quatre pour Gruda (2013, 2015, 2019 et 2021 après le titre en 2009) et trois pour Vukosavljevic (2017 à 2021).

"Je leur ai dit qu'elles avaient une mission sur le terrain et en dehors: c'est important que les jeunes qui arrivent soient encadrées par des filles d'expérience avec un long vécu des compétitions internationales. C'est important d'avoir ce mix-là" souligne auprès de l'AFP Toupane.

Vukosavljevic, l'une des trois seules joueuses parmi les 12 (avec Gruda et la capitaine Sarah Michel) à compter plus de 100 sélections, abonde dans le même sens: "Le groupe est assez jeune. On n'est pas tant que ça à avoir connu des finales européennes. L'Euro va être dense, avec de très fortes équipes, ça ne va pas être facile: à nous d'accompagner les petites jeunes qui vont devoir prendre plus de responsabilités avec les places vacantes."

- "Point d'ancrage" -