Euro Hockey Indoor: la Belgique bat la Suisse 3-1 et jouera son maintien dimanche contre l'Autriche

(Belga) La Belgique s'est imposée 3-1 (mi-temps: 1-0) face à la Suisse (FIH-7) pour son premier des deux matches de classement pour les places 5 à 8 à l'Euro de hockey féminin en salle, samedi à Minsk en Biélorussie. Avec 3 points dans la poule C, les Indoor Red Panthers gardent une chance de top 6, synonyme de maintien. Elles joueront leur dernier match dimanche matin contre l'Autriche, qui comme l'Ukraine, compte 3 unités mais un match de retard.

Marie Ronquetti avait ouvert la marque pour la Belgique dès la 2e minute. Laurine Delforge (28e) et à nouveau Ronquetti (35e) ont accentué l'écart en deuxième mi-temps, avant que Tamara Trösch ne sauve l'honneur en fin de partie (39e). La Belgique avait été recalée pour le dernier carré en étant battue en phase de poules par l'Ukraine en ouverture (4-3), par la Tchéquie (4-1) et par l'Allemagne (7-3). Le deuxième match de classement verra dimanche matin (9h45) les joueuses de Maxi Garreta affronter l'Autriche (FIH-9) qui doit encore jouer l'Ukraine (FIH-4) samedi soir. La Suisse est d'ores et déjà reléguée en division B. Les demi-finales opposeront quant à elles en soirée l'Allemagne (FIH-1) à la Biélorussie (FIH-3) et les Pays-Bas (FIH-2) à la République tchèque (FIH-5). (Belga)