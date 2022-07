Euro juniors de hockey - Les Young Red Lions débutent leur Euro par une défaite 1-4 devant l'Espagne

(Belga) Les Young Red Lions, l'équipe belge masculine des moins de 21 ans, ont entamé leur championnat d'Europe juniors par une défaite 1-4 devant l'Espagne, dimanche à Gand.

Comme leurs homologues féminines, qui ont partagé 1-1 contre les Pays-Bas dans leur 1er match du tournoi plus tôt dans la journée, les joueurs de Jeroen Baart, malgré la défaite, ont néanmoins dominé les débats, mais sans pouvoir conclure dans les moments importants. Les Espagnols ont à chaque mi-temps profité d'un penalty-corner (pc) pour prendre l'avance à deux reprises. D'abord par Andreas Rafi (12e, 0-1), puis via Bruno Font (32e, 1-2). Tobias Biekens avait entre-temps égalisé sur penalty-stroke en début de 2e quart-temps (18e, 1-1). Dans le dernier quart, Font a réussi un doublé portant le score à 1-3 (48e), alors que Guillaume Hellin manquait la conversion d'un stroke à 4 minutes du terme. Évoluant sans gardien à 11 joueurs de champ, la Belgique encaissait un dernier but des œuvres de Manuel Rodriguez (1-4, 58e). Dans l'autre match du groupe A, dans le duel entre les deux autres adversaires des Belges, l'Angleterre a pris le meilleur 2-1 sur l'Écosse. Les Young Red Lions joueront leur prochain match mardi contre l'Angleterre (18h45) et termineront la phase de poules mercredi contre l'Écosse (15h30). Dans les autres rencontres du groupe B, l'Allemagne, tenante du titre, a battu l'Autriche 8-1, et les Pays-Bas se sont défaits de la France 4-3. Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demies, prévues le vendredi 29 juillet. L'objectif des joueurs de Jeroen Baart, 6e du dernier Mondial indien en novembre 2021, est de forcer une qualification pour la prochaine Coupe du Monde U21 qui aura lieu à Kuala Lumpur fin 2023. Pour cela, ils doivent terminer dans le top 5 à Gand. (Belga)