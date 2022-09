Eurobasket-2022: Luka Doncic, eurostar revancharde

Ses maillots 77 de Dallas envahissent depuis une semaine le parvis de la Kölnarena: la superstar NBA Luka Doncic est l'attraction du groupe B de l'Eurobasket-2022 à Cologne. En action pour sa sélection un an après la désillusion du Japon.

Des gros points et un petit pont, le phénomène slovène braque les projecteurs sans que cela ne le trouble. "Ce n'est pas difficile (toute cette attention)", a assuré le tenant du titre avec la Slovénie lundi.

"Parfois, j'aimerais être seul mais ça fait partie de ce dont je rêvais enfant", a toutefois relativisé la pépite de 23 ans.

Ses statistiques (16 points et 8 passes de moyenne) comme ses gestes sur le parquet n'ont rien de discret. Les images de son interception-petit pont-alley-oop contre la Hongrie ont saturé les réseaux sociaux.

"Luka Magic", nommé trois fois de suite dans le cinq de la saison NBA, draine des médias américains jusque sur le Vieux continent pour l'Euro: une reporter du Dallas Morning News, le quotidien suivant ses Mavericks, un autre d'ESPN, préparant un livre sur lui.

Même le propriétaire de sa franchise, Mark Cuban, et son entraîneur Jason Kidd ont fait le déplacement. La cérémonie en hommage mercredi à un autre monument des Mavericks, Dirk Nowitzki, aidant.

Le bandage de Doncic au poignet droit a créé un certain effroi contre la Bosnie-Herzégovine. "J'ai eu des problèmes avec mon poignet lors des deux matches précédents et je suis tombé dessus ce jour-là. Mais il n'y a rien de grave", a rassuré le lendemain la superstar, dont des mots avaient fait polémique.

- Tendance à la frustration -

Agacé par le faux-pas contre les Bosniens lors d'un temps-mort, il a été capté par les caméras de télévision lançant un juron. Cette tendance à la frustration, notamment auprès des arbitres, l'avait desservi aux JO de Tokyo dans le match pour la médaille de bronze perdu contre l'Australie.

Comme en demi-finale face à la France, qu'il retrouve pour son dernier match du groupe B mercredi (17h15).

"Quand dans des matches cruciaux, la balle ne rentre pas, la frustration s'exprime un peu. C'est tout à fait normal", a livré en conférence de presse Goran Dragic, MVP de l'Euro-2017 remporté par la Slovénie avec un Doncic alors âgé de 18 ans.

"Avec la présence de Goran, cela peut enlever du poids de ses épaules", a estimé, aussi en conférence de presse, le sélectionneur Aleksander Sekulic à propos du nouveau joueur des Chicago Bulls, de retour en sélection cet été pour la première fois depuis cinq ans.

"Goran peut l'aider et j'espère que nous serons une meilleure équipe (qu'aux JO, ndlr) avec un joueur aussi expérimenté que Goran (âgé de 36 ans, ndlr) et un talent aussi incroyable que Luka", appuie Aleksander Sekulic, nommé à la tête de la sélection en novembre 2020.

Le duo n'avait plus été associé depuis l'Euro-2017. L'adolescent Doncic, déjà star du Real Madrid, était promis à un brillant avenir mais ne planait pas encore dans l'empyrée du basket.

- Éclosion accélérée -

"Tellement de choses sont arrivées en cinq ans. Il a gagné l'Euroligue, en a été le MVP. Il a une carrière pleine de réussite en NBA, jusqu'ici, avec des statistiques incroyables, rappelle Goran Dragic. Je prédisais plus ou moins tout ça après l'Euro-2017 mais honnêtement, je ne pensais pas que tout irait si vite. C'est un talent incroyable. Ce que je vois de lui m'éblouit chaque jour."

Reste à mener sa franchise, comme sa sélection, vers un titre en tant que patron. Les retrouvailles avec la France mercredi raviveront des souvenirs sensibles: ceux de l'élimination en demi-finale des JO (90-89) après le contre au buzzer de Nicolas Batum sur Klemen Prepelic qui s'apprêtait à marquer son lay-up.

"Ca a été une élimination dure à digérer en demi-finale des Jeux olympiques", reconnaît Aleksander Sekulic. Ce serait mieux passé si nous avions perdu de 20 points. Mais sortir de cette façon avec ce sentiment…"

Hasard ou pas, Doncic a cité "la Grèce et la Serbie" de Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic parmi les équipes qu'il avait le plus regardées depuis le début de l'Euro. Pas la France.