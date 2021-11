EuroCoupe dames - Liège craque en deuxième mi-temps à Estudiantes Madrid

(Belga) Liège s'est lourdement incliné mercredi soir en déplacement en Espagne, à l'Estudiantes Madrid (93-52) pour le compte de la 5e journée de l'EuroCoupe féminine de basket dans le groupe J.

C'est une cinquième défaite en autant de rencontres pour Liège qui a pourtant tenu le coup en première mi-temps. Grâce à Emmeline Leblon (18 points, 3 rebonds et 5 passes), les Liégeoises faisaient jeu égal avec leurs adversaires (21-10 et 38-35). Mais au retour des vestiaires, les Panthers ont été dominées par Estudiantes. Emmenées par Arica Carter (20 points et 6 rebonds), les Espagnoles passaient un 25-0 pour faire 71-51 après 30 minutes et filer vers la victoire (93-52). Dans le même temps, les Françaises de LDLC ASVEL Féminin, privées de Julie Allemand, blessée au pied, se sont imposées en Slovaquie, à Ruzomberok (60-77) grâce à Aleksandra Crvendakic (20 points, 5 rebonds et 4 passes) et s'assurent de la première place de la poule. Au classement, Liège est dernier de son groupe avec cinq défaites en cinq matchs et est officiellement éliminé de la compétition avant la dernière rencontre prévue mercredi prochain en France, à LDLC ASVEL Féminin. Le groupe est dominé par les Françaises qui comptent 4 victoires pour 1 défaite. Les deux meilleures équipes de chacun des 12 groupes (six par Conférence) ainsi que les huit meilleurs troisièmes (quatre par Conférence), seront qualifiées pour le prochain tour de l'EuroCoupe féminine. (Belga)