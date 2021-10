Eurocoupe - Défaite pour Loïc Schwartz et Promitheas contre Gran Canaria

(Belga) Les Grecs de Promitheas Patras se sont inclinés mardi soir (81-85) face aux Espagnols de Gran Canaria pour le compte de la 2e journée en Eurocoupe de basket. Le Belge Loïc Schwartz termine la rencontre avec 3 points.

Après un premier quart-temps au coude à coude (25-25), ce sont les visiteurs qui viraient en tête à la pause (44-49) grâce à John Shurna (17 points et 11 rebonds). Au retour des vestiaires, Nikolaos Rogkavopoulos (21 points et 6 rebonds) remettait les compteurs à zéro (66-66) après 30 minutes. C'est dans le dernier quart que les visiteurs finissaient par faire la différence pour s'imposer 81-85. L'international belge Loïc Schwartz termine la rencontre avec trois points (1/3 à 3 points), 2 rebonds, 2 passes et 1 interception en 22 minutes. Le mardi 2 novembre, les Grecs se déplaceront en France pour y affronter Bourg-en-Bresse pour le compte de la 3e journée d'Eurocoupe. Au classement, Promitheas Patras est dernier avec un bilan de 2 défaites en autant de rencontres. Les huit meilleures équipes des deux groupes, composés de 10 formations, seront qualifiées pour les huitièmes de finale de la compétition. (Belga)