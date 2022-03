Eurocoupe - Deuxième défaite de suite pour Valence, toujours privé de Sam Van Rossom

(Belga) Les Espagnols de Valence, toujours privés du Belge Sam Van Rossom (blessé), se sont inclinés mercredi soir en déplacement en Slovénie, à Cedevita Olimpija (82-76) pour le compte de la 17e journée en Eurocoupe de basket.

Si les visiteurs débutaient bien la rencontre (20-22), notamment grâce à Martin Hermannsson (16 points), les Slovènes réagissaient rapidement au deuxième acte. Bien emmenés par Zoran Dragic (17 points et 9 rebonds), les locaux renversaient complètement la vapeur dans un quart-temps à sens unique (50-37). Largué, Valence recollait petit à petit (66-56) et revenait même à égalité (71-71) avant de craquer dans les ultimes minutes (82-76). Malgré cette défaite, Valence reste deuxième de son groupe avec un bilan de onze victoires pour six défaites. Les Espagnols ont par ailleurs déjà décroché leur ticket pour la phase finale de l'Eurocoupe de basket. (Belga)