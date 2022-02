EuroCoupe féminine - Lyon et Julie Allemand partagent à Lublin en quarts de finale aller

(Belga) Les Polonaises de Lublin et les Françaises de Lyon ASVEL se sont quittées sur un score de parité (66-66) mercredi soir en Pologne à l'occasion de la manche aller des quarts de finale de l'Eurocoupe féminine de basket. La Belgian Cat Julie Allemand a bouclé son match nanti de 9 points, 4 rebonds, 7 passes, 2 interceptions et 1 contre en 32 minutes.

La première mi-temps était à l'avantage de Lublin qui s'appuyait sur Natasha Mack (17 points et 16 rebonds) pour prendre les commandes à la pause (19-14 et 33-29). Au retour des vestiaires, Alexia Chartereau (17 points et 8 rebonds) permettaient aux Françaises de recoller au score (46-45) avant une fin de match à couper le souffle qui voyait les visiteuses égaliser à 66 partout à trois secondes du buzzer de cette manche aller. La manche retour de ce quart de finale de l'Eurocoupe féminine de basket est prévue le mercredi 2 mars prochain à Lyon. Le vainqueur de ce duel se qualifiera pour les demi-finales où il affrontera le gagnant du quart de finale entre les Ukrainiennes de Prometey Dniepropetrovsk et les Turques de Mersin. Le match aller se jouera jeudi à Plovdiv en Bulgarie, en raison des tensions actuelles en Ukraine.