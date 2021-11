EuroCoupe féminine - Malines bat Lugo et garde espoir, Namur est battu de 66 points par Valence

(Belga) Kangoeroes Malines s'est imposé 64 à 57 face aux Espagnoles d'Ensino Lugo pour le compte de la 5e journée de l'EuroCoupe féminine de basket jeudi au Winketkaai. Namur a pris une nouvelle gifle, de 66 points, par Valence.

Les Malinoises reviennent ainsi à la deuxième place du groupe I avec deux victoires et 3 défaites, tout comme Lugo mais les filles d'Arvid Diels l'ont emporté deux fois contre les Espagnoles et peuvent encore espérer se qualifier. La dernière journée verra Malines se rendre à Namur. La Serbe Ivana Katanic a terminé avec 15 points au compteur pour 13 à Laure Resimont, alors que la nouvelle recrue chilienne Zia Morrison, 31 ans, a réussi un double-double 10 points et 16 rebonds pour les Malinoises. Les Namuroises sont, elles, dernières du groupe avec une seule victoire et un mince espoir seulement de poursuivre sa route. Déjà battues de 50 points à Valence, Namur a de nouveau été dominé par les Espagnoles. Pourtant privé de deux pions majeurs, les internationales Cristina Ouvina et Raquel Carrera, Valence s'est imposé 30 à 96 et reste invaincu dans le groupe. Les deux premiers de chacun des 12 groupes (6 par Conférence) ainsi que les 8 meilleurs troisièmes (4 par Conférence) sont qualifiés pour les tours à élimination directe (16es de finale). (Belga)