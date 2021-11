Eurocoupe féminine - Malines craque en deuxième mi-temps à Valence

(Belga) Les Malinoises se sont inclinées en déplacement en Espagne, à Valence (67-42) mardi soir pour le compte de la 4e journée en Eurocoupe féminine après une deuxième mi-temps à sens unique.

Si les Espagnoles, menées par Rebecca Allen (14 points), prenaient le meilleur départ (15-7), Malines réagissait dans le deuxième acte dans le sillage de Laure Resimont (14 points) pour renverser la vapeur à la pause (29-31). La deuxième mi-temps, par contre, fut complètement à sens unique et en faveur des Espagnoles qui n'encaissaient que 11 points en 20 minutes. De l'autre côté du terrain, Malines n'arrivait pas à arrêter les joueuses locales qui plantaient un 18-0 en sortie de vestiaires pour faire 49-36 après 30 minutes et s'imposer sans problème (67-42). Au classement, Malines est provisoirement 2e avec un bilan d'une victoire pour 3 défaites, devant les Espagnoles d'Ensino (1-2) et Namur (1-2). Valence est en tête avec 4 victoires en 4 matches. Les deux premiers, ainsi que les huit meilleurs 3e de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiés pour le tour suivant de l'Eurocoupe féminine. (Belga)