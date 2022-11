Eurocoupe FIBA - Bethy Mununga capte 21 rebonds avec son club roumain

(Belga) Parmi les performances des Belges en Eurocoupe FIBA de basket féminin mercredi pour la 2e journée, Bethy Mununga a capté 21 rebonds avec son club roumain.

Dans le groupe E, Bethy Mununga a, outre ses 21 rebonds, inscrit 9 points (pour 3 assists) en 33 minutes de jeu avec Sepsi vainqueur 56 à 70 à Nesibe Aydin en Turquie pour une deuxième victoire de suite. Dans le groupe A, les Israéliennes de Ramla avec Maxuella Lisowa-Mbaka (10 points avec un 5/6 à 2pts, 6 rebonds, 2 assists en 24 minutes) ont perdu en Hongrie à PEAC. C'est leur première défaite. Dans le groupe H, Estudiantes Madrid avec les soeurs Massey s'est imposé 67-53 face aux Allemandes de Keltern où Emmanuella Mayombo a inscrit 14 points (4/6 à 2pts, 0/4 à 3 pts, 6/6 aux lancers), pour 2 rebonds et 4 assists en 35 minutes. Côté espagnol, Becky Massey a marqué 13 points (3/3 à 2pts, 1/2 à 3pts, 4/4 aux lancers) et pris 6 rebonds alors que Billie a dû se contenter de 13 minutes de leu (4 points, 1 rebond). Estudiantes gagne son premier match alors que Keltern s'incline une seconde fois. C'est Venise, avec Antonia Delaere, qui est en tête de ce groupe. Les Italiennes se sont imposées une 2e fois 59-76 à Lointek au pays Basque. L'ailière anversoise a joué 26 minutes pour inscrire 13 points (2/4 à 2pts, 3/3 à 3 points) et pris 2 rebonds. Dans le groupe I, celui de Castors Braine, vainqueur chez les Luxembourgeoises de Grengewald (52-76), Saragosse (avec Serena-Lynn Geldof 4 points, 5 rebonds en 24 minutes) s'est imposé dans un duel espagnol, d'un point, 56-55 face à Cadi La Seu (où Elise Ramette a joué 15 minutes pour 4 points, 5 rebonds), désormais seul en tête de la poule. (Belga)