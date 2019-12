EuroCoupe FIBA (d) - Liège Panthers s'incline 58-74 contre Roche-Vendée

(Belga) Liège Panthers s'est incliné 58-74 (mi-temps: 33-37) contre Roche-Vendée, mercredi soir dans le Groupe J de l'EuroCoupe FIBA de basket féminin. Les scores des périodes: 15-21, 18-16, 18-18 et 7-19. Jaleesa Maes a insscrit 12 points, et Emmeline Leblon 10. La Congolaise Bernadette Ngoyisa a marqué 20 points pour les Vendéennes.

C'est la sixième défaite en six matches des Liégeoises, forcément dernières de la poule, dont Carolo Basket occupe la 2e place avec quatre victoires et une seule défaite. Roche Vendée Basket Club compte quatre victoires et deux défaites, en tête du groupe. Jeudi Carolo Basket se déplace à Fribourg (19h30), coaché par Jan Callewaert, tandis que Namur-Capitale, qui a également perdu ses cinq premiers matches, accueillera Valence, le leader du Groupe G avec 10 points, à 20h30 au Hall Octave Henry. Wavre-Sainte Catherine, vice-champion de Belgique, 2e avec 8 points, recevra les championnes d'Allemagne du Herner TC, 4e avec 6 points, à 20h30, dans le Groupe I. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés directement pour les 8es de finale, les autres jouent un seizième de finale. (Belga)