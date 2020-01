EuroCoupe FIBA (d) - Wavre-Sainte-Catherine, encore battu par La Seu, ne jouera pas les huitièmes de finale

(Belga) Battues de 13 points (59-46) au match aller des playoffs de l'EuroCoupe FIBA de basket féminin, les vice-championnes de Belgique de Wavre-Sainte-Catherine n'ont pas réussi à renverser la tendance au match retour face à la formation espagnole de Cadi La Seu. Jeudi soir dans leur salle du Heiveld, les Anversoises ont connu une nouvelle défaite sur le score de 63-72. Elles étaient déjà menées 28-37 à la pause. Wavre-Sainte-Catherine est éliminé tandis que La Seu est qualifié pour les huitièmes de finale.

Après un premier quart assez équilibré, les visiteuses bouclaient le premier quart avec un léger avantage (15-19). Elles ont ensuite confirmé ce léger ascendant jusqu'à la pause (28-37) face à une formation locale trop fébrile (9 pertes de balle avant la pause) et maladroite au-delà de l'arc de cercle (1/12 à 3 pts après 20 minutes, 5/29 au final). Obligé de remonter un retard de 22 points dans les vingt dernières minutes, le SKW était devant une tâche insurmontable. Les Catalanes ont encore gagné le 3e quart (11-19) pour aborder les dix dernières minutes sans inquiétude (39-59). Les filles d'Arvid Diels ont redressé la tête et terminé sur une bonne note remportant la dernière période (24-13). Elise Ramette (9 pts, 5 ast), Billie Massey (7 pts, 13 reb) et Becky Massey (14 pts) ont été les Anversoises les plus en vue. Grâce à sa deuxième place finale dans le groupe I, Wavre-Sainte-Catherine avait obtenu le droit de disputer les playoffs de l'EuroCoupe FIBA de basket féminin qui ouvrait la porte aux huitièmes de finale où les attendent les huit formations qui ont remporté leur groupe. La Seu sera opposée en huitièmes de finale à l'équipe française de Basket Landes qui évolue dans la ville de Mont-de-Marsan. (Belga)