Eurocoupe - Sam Van Rossom et Valence renversent les Allemands d'Ulm en deuxième mi-temps

(Belga) Les Espagnols de Valence se sont imposés mercredi soir en déplacement sur le parquet des Allemands d'Ulm (70-76) pour le compte de la 9e journée en Eurocoupe de basket. Le Belge Sam Van Rossom a terminé la rencontre avec 3 points et 5 passes.

Match à deux vitesses pour Van Rossom et compagnie. En première mi-temps, les Allemands ont imposé leur rythme pour rapidement prendre les commandes de la rencontre (19-10 et 42-27 à la pause). Au retour des vestiaires, les Espagnols ont trouvé un peu de réussite aux tirs. Dans le sillage de Jasiel Rivero (12 points et 11 rebonds), Valence a complètement renversé la vapeur à l'entame du dernier acte (55-52). Dans un final à suspense, Valence finissait finalement par faire la différence pour s'imposer au finish (70-76). Le meneur international belge Sam Van Rossom a terminéla rencontre avec 3 points (1/3 à 2 points, 0/4 à 3 points et 1/1 aux lancers), 1 rebond, 5 passes et 1 interception en 18 minutes. Au classement, Valence grimpe à la 3e place avec un bilan de 6 victoires pour 3 défaites. Les huit meilleures équipes de chaque groupe, composé de dix formations, seront qualifiés pour la phase finale de l'Eurocoupe de basket. (Belga)