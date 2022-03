Eurocoupe - Toujours privé de Sam Van Rossom, blessé, Valence renverse Venise en fin de match

(Belga) Les Espagnols de Valence se sont imposés, au bout du suspense, face aux Italiens de Venise (86-80) pour le compte de la 15e journée de l'Eurocoupe de basket. Blessé aux ischio-jambiers, le Belge Sam Van Rossom n'a pas pris part à cette rencontre.

Match renversant pour Valence. Le début de la rencontre était complètement à l'avantage des visiteurs qui s'appuyaient sur Jordan Theodore (25 points) pour creuser un premier écart (11-22). Derrière au score, les coéquipiers de Sam Van Rossom ont refait leur retard, petit à petit, pour égaliser à l'entame du dernier acte (37-42 et 64-64). Dans une spirale positive, et bien emmenés par Klemen Prepelic (18 points), les Espagnols renversaient complètement la vapeur dans le quatrième quart-temps pour finalement s'imposer 86-80, au bout du suspense. Une victoire qui permet à Valence de valider son ticket pour la phase finale de l'Eurocoupe de basket. Le groupe B est toujours dominé par Gran Canaria qui s'affiche avec un bilan de 11 victoires pour 4 défaites. Valence dispose du même bilan et pointe à la seconde place du groupe. Les huit meilleures équipes de chaque poule, composée de 10 formations, seront qualifiées pour la phase finale de la compétition. (Belga)