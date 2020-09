Eurocup - Anvers s'incline à Krasnodar pour ses débuts

(Belga) Les Giants d'Anvers se sont inclinés mercredi soir en déplacement en Russie, au Lokomotiv Kuban Krasnodar (89-72) pour le compte de la première journée de la phase de groupes de l'Eurocup.

Les Anversois de Christophe Beghin débutaient pourtant bien la partie. En rythme et dans le sillage d'un bon Kenneth "Speedy" Smith à la baguette, les Giants prenaient les commandes de la rencontre en première mi-temps (17-21 et 40-45 à la pause). Le retour des vestiaires fut par contre plus compliqué pour les visiteurs. Jordan Crawford, ancien joueur de NBA, le championnat américain de basket, prenait les choses en mains. Les locaux faisaient preuve de beaucoup de réussite aux tirs et le marquoir passait à 62-57 à l'entame du dernier quart-temps. Dix dernières minutes gérées par les Russes qui l'emportent finalement 89-72. Côté anversois, Kenneth Smith termine meilleur marqueur avec 15 unités (et 10 passes). Stephaun Branch en ajoute 13. A Krasnodar, Jordan Crawford (21 points), Alan Williams (19) et Will Cummings (17) ont été les principales menaces offensives. Mardi prochain, les Anversois accueillent les Espagnols de MoraBanc Andorra pour le compte de la deuxième journée du premier tour de l'Eurocup. Dans le groupe A, les Turcs de Bahcesehir Collège se sont inclinés (82-99) en déplacement à JL Bourg en Bresse (France). Le Belge Thomas Akyazili n'a joué que quatre minutes (3 fautes, 1 perte de balle et un tir raté). Pour ce premier tour de l'Eurocup, les équipes sont réparties dans des poules composées de six formations et les quatre meilleures à l'issue de la phase de matchs en aller-retour sont qualifiées pour le deuxième tour de la compétition.