EuroCup - Défaite par le plus petit écart pour Sam Van Rossom et Valence contre Gran Canaria

(Belga) Les Espagnols de Valence se sont inclinés mercredi soir sur le plus petit écart (89-90) face à leurs compatriotes de Gran Canaria en match de la 3e journée en EuroCup de basket. Sam Van Rossom est à créditer d'une bonne prestation, lui qui termine la rencontre avec 14 points (1/3 à 2 points et 4/5 à 3 points), 1 rebond et 5 passes en 14 minutes.

Première mi-temps compliquée pour les coéquipiers de Sam Van Rossom qui étaient dominés par Nicolas Brussino (17 points) qui permettait à Gran Canaria de prendre les commandes de la rencontre (23-25 et 41-51 à la pause). Au retour des vestiaires, les Valenciens faisaient jeu égal avec leurs adversaires (24-24) avant de tenter un retour impossible et d'échouer d'un petit point (89-90) malgré un dernier acte remporté 24-15. Valence se retrouve à la 6e place de son groupe avec un bilan d'une victoire pour deux défaites. Les huit meilleures équipes des deux groupes, composés de 10 formations, seront qualifiées pour les huitièmes de finale de la compétition. (Belga)