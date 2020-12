Eurocup - Une dernière défaite pour Anvers, battu à Bologne

(Belga) Les Giants d'Anvers se sont inclinés mercredi soir sur le parquet des Italiens de la Virtus Segafredo Bologne (92-73) pour le compte de la 10e journée en Eurocup de basket.

C'est en première mi-temps que les joueurs de Christophe Beghin ont perdu cette rencontre. Complètement dominés par leurs adversaires, les Anversois étaient incapables d'arrêter la puissance offensive des Italiens qui prenaient rapidement le large (26-21 et 57-38 à la pause), grâce à un collectif particulièrement bien huilé et auteur de 31 passes décisives. Au retour des vestiaires, les Giants réagissaient pour s'imposer dans le troisième quart (16-21) avant de terminer cette rencontre en roue libre et de donner du temps de jeu à tout l'effectif (92-73). Côté anversois, Ibrahima Fall Faye (14 points et 6 rebonds) est à créditer d'une bonne rencontre, tout comme dave Dudzinski (12 points et 6 rebonds). Pour Bologne, c'est Amar Alibegovic qui termine meilleur marqueur de ses couleurs (16 points). Cette rencontre signe la fin de la campagne européenne d'Anvers qui termine dernier de son groupe avec un bilan d'une victoire pour neuf défaites. (Belga)