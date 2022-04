EuroCup - Valence et Sam Van Rossom se hissent en demi-finales

(Belga) Le club espagnol de Valence emmené par le Belgian Lion Sam Van Rossom s'est qualifié pour les demi-finales de l'EuroCup de basket. Les Valencianos ont battu les Français de Boulogne Metropolitans 92 (Levallois) 98-85 (mi-temps 56-46), en quarts de finale, mercredi soir. Van Rossom a inscrit 5 points (1/5 à 3 pts), et donné 2 passes décisives en 18 minutes 45 secondes de jeu. Le collectif espagnol (24 assists à 15) avec cinq joueurs à 10 points et plus (Romero à 21 unités) et plus 70 % de réussite à 2 points ont prévalu face au duo d'Américains des banlieusards parisiens : Will Cummings (31 pts) et Jordan McRae (20 pts).

Valence sera opposé aux Italiens de Virtus Bologne qui se sont imposés 83-77 mardi au détriment des Allemands de Ulm. L'autre demi-finale mettra en présence le club espagnol MoraBanc Andorre, tombeur de Gran Canaria 77-79, aux Turcs de Bursaspor qui ont gagné 83-85 chez les Slovènes de l'Olimpija Ljubljana. Les demi-finales se joueront les 3 et 4 mai.