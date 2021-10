EuroHockey Club Trophy féminin - Le Braxgata termine par un succès 5-0 contre les Anglaises d'East Grinstead

(Belga) Le Braxgata a ponctué l'EuroHockey Club Trophy féminin par une victoire 5-0 contre les Anglaises d'East Grinstead dans son 4e et dernier match du tournoi, dimanche à Lille, dans le nord de la France. Avec le succès de La Gantoise, invaincue dans la compétition, et ce résultat permettant aux Anversoises de prendre la 3e place, la Belgique est quasi assurée d'accéder la saison prochaine au plus haut niveau de la compétition européenne des clubs.

Contre East Grinstead, Astrid Vandermeiren a réussi un triplé (19e, 21e et 31e). Louise Versavel (25e) et Sofie Scheers (34e) ont aussi marqué. Les Anversoises avaient débuté leur tournoi en s'imposant 5-0 face aux locales de Lille mercredi, avant de subir deux revers consécutifs, 1-2 face à Complutense et 0-5 devant La Gantoise qui est restée invaincue au terme de ses 4 duels. Grâce à ses résultats, la Belgique se place en bonne position pour faire accéder la saison prochaine son équipe championne au plus haut niveau de la compétition européenne des clubs.