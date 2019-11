Euroleague - Défaite de Villeurbanne et Ismael Bako face à Efes Istanbul

(Belga) Les Français du LDLC ASVEL Villeurbanne se sont inclinés mardi soir à domicile (84-90) face aux Turcs de l'Efes Istanbul lors de la neuvième journée en Euroleague de basket. Le pivot belge Ismaël Bako a terminé la rencontre avec huit points au compteur. De son côté, Valence, toujours privé de Sam Van Rossom, blessé au genou, l'a emporté (94-90) face aux Russes du Zenit Saint-Petersbourg.

Au terme d'un match serré de bout en bout, les Français de LDLC ASVEL Villeurbanne n'ont pas réussi à renverser les Turcs de l'Efes Istanbul et s'affichent à présent avec un bilan de cinq victoires pour quatre défaites. Ils sont actuellement neuvièmes du classement. Tout au long de la rencontre, les deux équipes sont restées au coude à coude (45-46 à la mi-temps) et ce n'est qu'au retour des vestiaires que les visiteurs ont creusé un petit écart (66-70 et 84-90). Côté français, le pivot belge Ismaël Bako a bouclé la rencontre avec huit points au compteur (1/1 à 2 points et 6/6 aux lancers) et un rebond en dix minutes. Côté turc, le trio Shane Larkin (19 points), Rodrigue Beaubois (16) et Vasilije Micic (16) a fait très mal. Vendredi, la 10e journée voit Villeurbanne accueillir les Turcs du Fenerbahce. De son côté, Valence, toujours privé du Belge Sam Van Rossom, blessé au genou, s'est imposé face aux Russes du Zenit Saint-Petersbourg (94-90) grâce à un incroyable dernier quart-temps remporté 37-27. Les Espagnols présentent un bilan de trois victoires pour six défaites. Jeudi soir, ils reçoivent les Russes du Khimki Moscou. Les huit premiers (sur 18) au terme des 34 jour nées sont qualifiés pour les playoffs.