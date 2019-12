Euroleague - Sam Van Rossom et Valence s'imposent au Zalgiris Kaunas

(Belga) Les Espagnols de Valence se sont imposés vendredi soir en Lituanie, au Zalgiris Kaunas (82-86), pour le compte de la 13e journée de l'Euroligue de basket. Sam Van Rossom termine la rencontre avec 8 points.

Valence enregistre sa cinquième succès de la compétition (pour huit défaites) et remontent à la 14e place. Une victoire qui a été acquise après la pause. En première mi-temps, les deux équipes se sont neutralisées (21-19 et 48-47 à la pause). Par contre, au retour des vestiaires, les Espagnols ont fait la différence au cours d'un troisième acte remporté (9-17). De quoi s'assurer une victoire logique et résister au dernier coup de force des Lituaniens dans les dix dernières minutes (82-86). Le meneur des Belgian Lions, l'équipe nationale belge, Sam Van Rossom, termine la rencontre avec 8 points (2/3 à 3 points et 2/2 aux lancers), 5 passes et 1 rebond en 14 minutes. Jeudi prochain, les Espagnols se déplaceront en Italie, à Milan. Les huit meilleures équipes (sur 18) sont qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)