Euroligue basket (d) - Castors Braine s'incline face à Prague lors de la dernière journée

(Belga) Castors Braine s'est incliné 65-89 face aux Tchèques de l'USK Prague lors de la 14e et dernière journée de l'Euroligue féminine de basket mercredi au Dôme de Charleroi.

Les Brainoises avaient l'obligation de gagner pour poursuivre leur aventure européenne, mais dès le début, les Tchèques prenaient l'avantage (16-26 au 1er quart, 33-51 à la mi-temps). Egle Siksniute (13 pts) et Celeste Trahan-Davis (12 pts) ont été les Castors les plus prolifiques, tandis qu'en face, Brionna Jones a marqué 21 points. Les quatre premiers de la poule sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Euroligue, les 5e et 6e sont reversés en quarts de finale de l'EuroCoupe. Les 7e et 8e sont éliminés de toute compétition européenne. Castors Braine est a priori éliminé de toute compétition européenne, mais il faudra toutefois attendre pour connaître le classement final de ce groupe A. En effet, deux matchs d'Euroligue concernant des équipes italiennes, Venise contre les Lettones de Riga et Schio contre les Hongroises de Sopron, ont été annulés en raison du coronavirus, a déclaré mercredi la Fiba Europe. Ces rencontres devaient normalement se dérouler mercredi à Venise et à Schio, deux villes de Vénétie, province d'Italie du Nord touchée par l'épidémie. La Fédération internationale de basket (Fiba) les a d'abord délocalisées à Ljubljana, la capitale de la Slovénie, pays limitrophe de l'Italie du Nord, et reprogrammées à jeudi, mais les clubs de Riga et de Sopron ont fait savoir mercredi qu'ils refusaient de s'y rendre. La FIBA Europe explique avoir "cherché la meilleure solution pour la santé et la sécurité des équipes" et n'évoque pas la possibilité d'organiser les matchs à une autre date. Elle statuera plus tard sur les conséquences sportives de l'annulation de ces deux rencontres qui comptaient pour la dernière journée de la phase de poules. Dans le groupe B, l'ASVEL de Julie Allemand (7 pts, 8 assists) s'est imposé 78-65 face au leader de la poule, Fenerbahce. L'ASVEL termine 2e du groupe et affrontera Orenburg en quarts de finale. (Belga)