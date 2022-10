(Belga) La Virtus Bologne, avec Ismael Bako pendant 14:26, a été battu par Monaco 66-83, vendredi lors de la première journée de l'Euroligue de basket.

Les Monégasques menaient de six points à la pause (34-40) avant de prendre le large dans le troisième quart-temps (45-63). Bako, qui a rejoint cet été Bologne, a inscrit 8 points et pris 7 rebonds pour le vice-champion d'Italie et dernier vainqueur de l'EuroCup. (Belga)