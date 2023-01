Euroligue - Bologne, avec Ismael Bako, s'impose face au Panathinaïkos

(Belga) Bologne, avec Ismael Bako, s'est imposé 74-64 face au Panathinaïkos, jeudi, dans le cadre de la 20e journée de l'Euroligue de basket.

Bako s'est montré efficace au tir avec 4/5 à 2 points et 3/3 aux lancers francs pour finir avec 11 points en 17:55 de jeu. Le Belgian Lion a ajouté 4 rebonds et 1 assist. Bologne est 13e avec 9 victoires pour 11 défaites. Le Panathinaïkos suit deux rangs plus bas avec 7 victoires et 13 défaites. Les huit premiers à l'issue de la saison régulière avancent en quarts de finale. (Belga)