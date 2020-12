Euroligue - Défaite sur le fil pour Sam Van Rossom et Valence

(Belga) Les Espagnols de Valence se sont inclinés en déplacement chez leurs compatriotes de Baskonia (71-70) pour le compte de la 17e journée en Euroligue de basket. Le meneur belge Sam Van Rossom termine la rencontre avec 5 points.

Ce sont bien les visiteurs qui débutaient en fanfare. Dans le sillage de Nikola Kalinic (16 points) et de Fernando San Emeterio (11 points), les coéquipiers de Sam Van Rossom s'envolaient au marquoir (17-30 après dix minutes). L'écart grimpait même jusqu'à 17 unités (23-40) avant que les locaux ne réagissent pour adoucir l'addition à la pause (39-47). Au retour des vestiaires, Baskonia continuait sur sa lancée et Achille Polonara (18 points, 7 rebonds et 4 contres) permettait d'encore réduire la marque à l'entame du dernier acte (55-58). A nouveau au contact, les locaux repassaient devant pour ne plus lâcher les commandes dans une fin de match à suspense qui voyait la dernière tentative de Nikola Kalinic échouer (71-70). Le Belge Sam Van Rossom termine la rencontre avec 5 points (1/2 à 2 points et 1/5 à 3 points), 2 rebonds, 4 passes et 1 interception en 26 minutes. Le jeudi 7 janvier, Valence se déplacera à Barcelone pour le compte de la 18e journée d'Euroligue. Au classement, Valence s'affiche avec un bilan de 10 victoires pour 7 défaites et se retrouve à la 7e place. Pour rappel, les huit meilleures équipes, sur 18, au terme de la phase classique seront qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)