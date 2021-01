Euroligue - Deuxième mi-temps compliquée pour Sam Van Rossom et Valence, battus par Barcelone

(Belga) Valence s'est incliné jeudi soir en déplacement à Barcelone (89-72) pour le compte de la 18e journée en Euroligue de basket. Au terme d'une soirée compliquée pour les Valenciens, le Belge Sam Van Rossom a terminé avec 4 points.

Sous l'impulsion d'un très bon Alex Abrines (16 points), les Catalans ont pris les commandes de la rencontre dans le premier quart-temps (18-12). Les visiteurs ont réagi par l'entremise de Louis Labeyrie (17 points et 4 rebonds) et de Mike Tobey (14 points et 10 rebonds) afin de rejoindre les vestiaires sur la marque de 38-33. Le retour fut par contre plus compliqué pour les coéquipiers de Sam Van Rossom. Les Catalans ont profité des douze pertes de balle de Valence, contre 6 pour Barcelone, pour prendre le large (67-54). Les Barcelonais ont ensuite continué sur leur lancée pour finalement s'imposer 89-72 grâce à une très bonne deuxième mi-temps. Le meneur des Belgians Lions, l'équipe nationale belge, a terminé la rencontre avec 4 points (0/1 à 2 points, 1/5 à 3 points et 1/1 aux lancers), 3 passes et 1 interception en 27 minutes. Mardi prochain, Valence se déplacera en Italie pour y affronter Armani Exchange Milan pour le compte de la 19e journée. Au classement, les coéquipiers de Sam Van Rossom affichent le bilan de 10 victoires pour 8 défaites et restent à la 7e place. Les huit meilleures équipes, sur 18, seront qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)