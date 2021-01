Euroligue - Deuxième quart-temps fatal pour Sam Van Rossom et Valence

(Belga) Les Espagnols de Valence se sont inclinés mardi soir en déplacement en Italie, à Armani Exchange Milan (95-80) pour le compte de la 19e journée en Euroligue de basket, la principale compétition continentale. Le meneur belge de Valence, Sam Van Rossom, a terminé la rencontre avec 6 points (2/3 à 3 points) et 2 passes en 21 minutes.

Aux abonnés absents pendant dix minutes, Valence a payé cash ce moment d'égarement dans le deuxième quart-temps. Pourtant, tout avait bien commencé pour les coéquipiers de Van Rossom, qui faisaient jeu égal avec les Italiens dans le premier quart (21-20) notamment grâce à un très bon Derrick Williams (17 points et 5 interceptions). Par contre, le deuxième acte était catastrophique. Le duo Luigi Datome (27 points dont 6x3 et 6 rebonds) - Malcolm Delaney (17 points dont 4x3) était inarrêtable et plantait un cinglant 33-16 en dix minutes pour virer largement en tête à la mi-temps (54-36) grâce à une insolente réussite au périmètre (16/27 à 3 points). Les Espagnols n'ont ensuite jamais été en mesure de combler et écart même si les coéquipiers de Sam Van Rossom remportent la deuxième mi-temps (76-60 et 95-80). Au classement, les Espagnols affichent un bilan de 10 victoires pour 9 défaites et pointent à la 8e place. Ce vendredi, ils accueilleront les Serbes de l'Étoile Rouge de Belgrade pour le compte de la 20e journée. Les huit meilleures équipes, sur 18, seront qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)